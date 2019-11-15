〈智冠小金雞衝獲利〉轉投資事業陸續轉盈 明年營運成長可期

遊戲大廠智冠 (5478-TW) 兩大轉投資事業，遊戲研發子公司中華網龍、金融科技事業子公司藍新科技，分別於去年與今年第 3 季轉盈，帶動今年前 3 季稅後純益年增 8 成，且明年將推出旗下 IP 大作《黃易 M》，加上金融科技事業穩定獲利，法人看好，智冠明年整體營運可望優於今年。

智冠旗下數位遊戲事業群子公司中華網龍 (3083-TW) 去年第 3 季在手遊《吞食天地 M》表現亮眼帶動下，營運單季轉盈，順利重回獲利軌道，也讓智冠轉投資虧損因此縮減。

而金融科技事業群子公司藍新科技，今年第 3 季在線上代收付規模穩健成長下，也達成單季轉盈，智冠耕耘多年的金融科技事業，總算將開始為集團挹注獲利動能，明年在交易規模持續成長下，營運也將穩定獲利。

受惠兩大轉投資事業轉盈，智冠業外轉投資壓力大幅減輕，也因此帶動今年第 3 季稅後純益年增 1.25 倍，前 3 季稅後純益年增幅也達 8 成，每股純益 3.65 元，寫下近 7 年來同期新高的好成績。

展望明年，智冠集團董事長王俊博表示，網龍去年推出的《吞食天地 M》、今年推出的《戀愛盒子 M》，都是端遊手遊化的經典力作，但都屬小型 IP 遊戲，明年農曆年前後可望推出《黃易 M》，將是智冠旗下的大型 IP 力作，看好將明顯推升營運表現。

除網龍外，智冠集團旗下遊戲代理事業遊戲新幹線，一直以來均維持小幅獲利表現，不過，王俊博看好，明年有新手遊、端遊加入代理，獲利表現可望較往年增溫，營運可期。法人看好，在旗下轉投資事業陸續轉盈，且穩定獲利之下，智冠明年整體營運可望優於今年。