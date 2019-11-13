終於要開賣了？傳蘋果史上最強電腦將於12月發售

根據彭博社的報導，蘋果 (AAPL-US) 的新款高階模組化 Mac Pro 將於 12 月發售。

‌蘋果先前於 6 月的全球開發者大會上發布了新的 2019 款 Mac Pro，然而至此之後該公司便一直未提供任何有關其正式發布日期的詳細信息。

最新的 Mac Pro 是專為專業用戶設計的，最大訴求在於可升級性和擴展性。 其在外觀上與傳統 PC 大同小異，但仍具有蘋果獨特風格的不銹鋼框架，主機的孔洞可以大幅度地增加散熱功能。

Mac Pro 將使用工作站等級、最多達 28 核心的 Xeon 處理器，高達 1.5TB 的儲存容量，預定起價為 6000 美元。

該設備將具有八個 PCIe 擴充插槽，藉此實現高性能、高擴展性及可配置性。在設計上將包含一個帶有手柄的不銹鋼框架及一個鋁製外殼。

蘋果表示，新的 Mac Pro 將配備超過 300W 功率的 CPU，並具有最先進的散熱架構，可讓處理器始不受約束地運行。 與先前的 Mac Pro 相比，此設備將有重大變化。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 先前曾表示：「Mac Pro 是蘋果有史以來功能最強大的電腦，我們為該產品能在德州製造感到自豪，特別感謝美國政府為實現此機會給予支持。」

而除了 Mac Pro 外，蘋果可能還會推出 Pro Display XDR，其為一款 32 英寸 6K 顯示器，解析度為 6016 x 3384，具有大於 2000 萬的像素。 預定起價為 5000 美元。

目前彭博社僅透露‌Mac Pro‌的發布日期為 12 月，但更確切的時間點尚未有任何消息。而鑑於過去的發佈時程，仍可推測它可能會在 12 月 9 日或 16 日該周釋出。