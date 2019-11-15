【運達投顧】下週輪動即將啟動

運達投顧 2019年11月15號14點19分

◆盤勢分析

台股今天跳空大漲，多頭是否有機會延續到下週期貨結算？這裡要從國際股市的結構與台股技術面來做研判，重點分析如下：

1. 川普的高級經濟顧問柯德洛昨天表示，與北京進行了非常具建設性的討論，美國正接近與中國達成一項貿易協議。這與川普前兩天說的雷同，美中「已接近」達成重要的第一階段貿易協議，但如果雙方未能達成協議，準備加強對中國施壓，將對中國輸美商品「大幅」調高關稅。美股近日都維持小幅漲跌市場都在等待最後答案，目前訊息美中貿易協議的時間點約在 12 月中旬附近，是否如柯德洛說近期就可能達成協議。是否有提早的機會？目前仍無法證實；聯準會主席鮑爾在昨天的聽證會中提到，美國經濟持續擴張，只要經濟情況維持在目前走勢，未來聯準會就不可能進行降息，以此來看美元短時間要走弱的空間不大，美國無論是股市或匯市都是維持整理，因此全球股市是否還有續強的空間這一點就要看亞股可否走出補漲。

2. 這一週來亞洲最大的變數應該在香港爭民主，習近平則威嚇：止暴制亂，港股在本週已經大跌超過千點，也使得陸港股都是跌破月線但都沒有跌破 10 月份的前低，反到是韓股近期不只創 9 月前高也創 6 月高點，這幾天守穩月線後還有續強的機會，台股與日股都創今年新高近日走勢雷同都是漲多後稍有整理都守穩月線，香港的動亂目前也看不出有緩和的跡象，所以亞股要走補漲的指標落在韓股，若韓股可以再創新高而陸股也沒有跌破前低，預計台股就有機會被帶動往上。

3. 昨天我們提示這兩天台股的表現，將是決定短線台股是攻還是繼續整理的重要時刻，今天收週線由於到昨天台股的走勢已經將上週長紅 K 線都吃掉了但成交量萎縮，所以今天若是可以留出下影線也代表週線並沒有走弱，正好今天台股出現上漲，也如預期的出現下影線，讓台股原本由維持整理的情況化解掉，在日線上也正好突破 5 日線突破 11/12 高點 11520 點，這在短線上預告了短多有機會延續到下週，且下週三的期貨結算仍有拉高的機會。近日台指期多單雖然縮減到 4.8 萬口，但摩台未平倉還有 24.7 萬口，可見外資並未在此轉空，若下週量價配合得宜，這波多頭還有機會延續到月底的摩台結算，所以台股在技術面上並未走弱，且短多還有表態的機會。

4. 上市櫃公司第三季財報 14 日出爐，電子股受惠中美貿易戰提前拉貨及轉單效應，金控股則有現金股利入帳以及投資收益，稅後盈餘合計達 6,194 億餘元，為歷史單季第四高，不過很多個股早就反應基本面的利多，所以在操作上仍要提防追高的風險。當台股下週開始走出多頭，那麼將會開始出現新的輪漲股，預計仍是低位階股接棒補漲的機會大，可靜待下週的進場機會。

※以上內容由蕭春源分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。