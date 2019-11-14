〈群創回台投資〉斥700億元強化三大方向 預期5年內見效益

投資台灣事務所今 (14) 日宣布，面板大廠群創 (3481-TW) 將投資超過 701 億元移回產線，群創表示，將在苗栗竹科、南科擴大 AI 智能智造自動化、提升技術研發能量，瞄準自動化產線比重提高、移回整機產線、擴大 IPS 技術等 3 大方向，預期 5 年之內效益將逐步浮現。

群創表示，因應美中貿易戰，將擴大台南 ZERO TOUCH 關燈工廠自動化產線投資，規劃將自動化產能覆蓋率從先階段的 58% 提升到 70%，另一方面，也將把中國佛山的電視整機組裝產線移回台灣南科，並改採全自動化生產，目前台灣整機產線為半自動化、半人工。

另一方面，群創指出，台灣擁有完整 IT 供應鏈，未來將以高階技術提升價值、發展差異化，擴大在台灣的 IPS(廣視角顯示技術)、超窄邊框、高對比以及電競面板高刷新率等技術產能投資 ，並投入巨大尺寸、mini LED、車用曲面異型、智慧家庭等高附加價值產品研發。

群創表示，台商回台方案為 3 年計畫，將規劃逐步投資，預期 5 年之內效益就會逐漸浮現。

而群創今年受整體面板價格、產業競爭影響，第 3 季虧損擴大創近 3 年半來新低，今年以來虧損逾百億，展望第 4 季，群創表示，大尺寸面板價格回溫、整機出貨進入高峰，第 4 季營運將逐月好轉，但全年虧損恐難避免。