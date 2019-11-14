台商回台最大咖現身 群創將斥逾700億元移回產線

台商回台最大咖現身！投資台灣事務所今（14）日宣布，通過面板大廠群創 (3481-TW) 帶來超過 701 億元投資移回產線，成為目前最大手筆。截至目前，台商回台投資方案累計已吸引 153 家響應，總投資金額達 6971 億元，預估可創造 5.6 萬個本國就業機會。

經濟部表示，中國面板廠靠官方高額補貼大舉擴產，導致國際市場供需失衡、價格下滑，及美中貿易戰牽動世界供應鏈洗牌，群創決定擺脫面板產能競賽，在竹科 (苗栗)、南科展開投資計劃，將帶來超過 701 億元，擴大 AI 智能智造自動化、提升前瞻技術研發能量來迎戰。

經濟部進一步指出，群創將移回中國電視整機組裝產線，以最短時效在台南打造自動化 ZERO TOUCH 關燈工廠產線；擴充超窄邊框、高對比及電競面板高刷新率技術等產能，搶攻高階筆電與高階電競市場大餅；同時持續投入巨大尺寸、mini LED、車用曲面異型、智慧家庭運用、VR/AR、手機屏下指紋辨識與智慧零售長條屏貨架等新興領域高附加價值產品。

截至目前，台商回台投資方案累計吸引 153 家企業響應，總投資金額達 6971 億元。展望未來，經濟部表示，會把握全球產業鏈重組的契機，加速落實投資，並且朝產業升級轉型發展，讓台灣在全球供應鏈中的地位更加關鍵、全面化，並成為亞洲高階製造中心。