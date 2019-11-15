健身機大客戶明年推新品 力山主力供應營運受惠

力山 (1515-TW) 健身機事業受惠大客戶營運動能強勁，今年以來營收規模持續擴增，傳出大客戶將在明年推出新品，有助切入更廣大的家用型運動消費市場，需求持續看增，力山營運也可望受惠。

力山今年以來受惠產能提升，加上工具機、健身機兩大事業客戶需求同步成長，營收規模持續擴增，前 10 月營收年增 55%，獲利方面，今年前 3 季受惠業外處分收益挹注，每股純益 6 元，單就本業獲利來看，每股純益達 2.07 元，大幅優於去年同期的 0.84 元。

今年健身機市場呈現爆發性成長，力山健身機營收占，也從去年 61% 提升至 69%，成長幅度大幅優於工具機，動能來自大客戶健身新創公司 Peloton，在家用市場需求熱絡推升下，健身器材需求持續增溫；力山為 Peloton 飛輪最大供應商、及跑步機唯一供應商。

Peloton 產品內容包括銷售跑步機、飛輪，且健身器材內建大螢幕，提供月費 39 美元線上健身課程，用戶能在家看課程、做運動，甚至可透過雲端參與多人連線健身體驗，被市場定位為健身界的「蘋果」(硬體)、「Netflix」(軟體訂閱)。

雖然 Peloton 的跑步機與飛輪等健身器材售價昂貴，一台跑步機要價新台幣 12 萬元、飛輪則是 6 萬元，但健身器材銷售超過 57.7 萬台，截至今年 6 月底為止，用戶數已突破 140 萬人，今年使用雲端健身課程的付費訂戶已達 51.5 萬人，較前一年的 24.6 萬人倍增，且用戶黏著性高，訂閱會員 12 個月續約率高達 95%。

據外媒報導，Peloton 預計明年推出新划船機與更便宜的跑步機，由於現有跑步機與飛輪售價相對昂貴，著眼高端消費市場，而在新產品推出後，將有助切入更廣大的消費者市場，持續推升需求動能，力山身為其最大供應商，也將同步受惠。

力山明年健身機營收將維持雙位數成長，工具機業務也受惠貿易戰轉單挹注，雙引擎將持續成長，加上新品陸續推出，看好明年營收續揚；法人估，力山明年全年營收將維持雙位數成長，將是連續第 4 年營收雙位數成長。