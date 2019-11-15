OneCoin主謀認詐騙罪！「失蹤的加密女王」胞弟面臨90年監禁

根據《BBC》報導，加密貨幣龐氏騙局「維卡幣 OneCoin」的共同創辦人 Konstantin Ignatov 續今年 3 月在洛杉磯國際機場被捕後，現已就涉嫌組織犯罪、詐欺以及洗錢等多項指控表示認罪，目前面臨 90 年監禁。

報導指出， Konstantin Ignatov 早於 10 月 4 日就已簽署認罪書，但消息直到 11 月 12 日才被公開。目前為止，雖然法院尚未正式判刑，但調查人員認為，OneCoin 龐氏騙局涉案金額多達 44 億美元，Konstantin Ignatov 很可能會被判長達 90 年的刑期，另除了可能還涉及違反稅收規定外，將不會面臨進一步的刑事指控。

據了解，總部位於保加利亞的 OneCoin 成立於 2014 年，並在創始人「CryptoQueen 加密女王」Ruja Ignatova 的帶領下席捲全球，67,000 層傳銷等級，數以百萬計的受害者，而儘管 Ruja Ignatova 已失蹤兩年，OneCoin 也被全球各地警方打擊，主謀紛紛落網，但深入調查此案多年的知名記者 Jamie Bartlett 在報導文末稱，

我相信索非亞（保加利亞首都）的 OneCoin 總部仍在營業，而且就我所見，他們還有一些支持者表示「將繼續推廣」。對於下層的投資者而言，這可能是一個艱難的時刻，因為他們不得不承認，「自己被騙了、錢也沒了」。

今年 2 月 17 日，佛羅里達州律師 Mark Scott 因涉嫌協助 OneCoin 洗錢 4 億美元而被捕，而這次認罪的 Konstantin Ignatov 即是 Ruja Ignatova 的胞弟兼私人助理，他先前出席 Mark Scott 審判作證時曾透露， Ruja Ignatova 曾在保加利亞的家中拿走護照，以及前往奧地利和希臘的機票。

Konstantin Ignatov 還表示，一直以來，他姐姐 Ruja Ignatova 都將 OneCoin 的批評者視為「酸民」、「正義魔人」，還常常害怕身邊的人會向聯邦調查局（FBI）爆料而提心吊膽。他還補充道，曾僱傭一名私家偵探來尋找 Ruka Ignatova 的下落，且自她失蹤以來，姐弟倆就未曾通話過。

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