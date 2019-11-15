金磚五國峰會討論打造加密貨幣、建立統一支付系統

根據一名與會官員透露，金磚五國（BRICS）成員國近期在高峰會上針對「打造一款新的加密貨幣」進行討論，希望能建立統一的支付系統。

俄羅斯財經新聞媒體《RBC》11 月 14 日報導，俄羅斯主權財富基金「俄羅斯直接投資基金」（RDIF）的主管 Kirill Dmitriev 表示，金磚五國商業委員會在巴西召開的「金磚五國 2019 年第 11 屆高峰會」上，對「打造一種單一支付系統、用於成員國之間進行結算」的想法表示支持。

打造「金磚五國」加密貨幣?

據稱，巴西、俄羅斯、印度、中國與南非在內的金磚五國成員正計劃開發一種屬於成員國之間的單一支付交易體系，並藉此實現尚待開發的「金磚五國加密貨幣」。

Kirill Dmitriev 表示：「有效率運作的金磚五國支付系統能夠促進各國貨幣的結算，並且確保我們國家之間結算與投資的穩定度，這佔了全球外國直接投資流入資金的逾 20%。」

Kirill Dmitriev 指出，發展這種單一支付系統並進行整合，將讓金磚國家在面臨全球支付基礎設施的風險之際，也同樣能促進彼此經濟的合作。

金磚五國峰會目的在於提升各國在打擊組織犯罪、洗錢和走私毒品方面的合作，並繼續聚焦強化成員國在科學、科技、創新和數位經濟領域的團結。

德國銀行協會主張推出「數位歐元」

此外，金磚五國並不是唯一考慮打造加密貨幣的國家集團，像是德國銀行業協會（Bankenverband）今年 10 月底就提出一份立場文件，陳述應該打造數位歐元的多項論點。

德國銀行業協會表示，以加密貨幣為基礎的數位歐元必須被建立在同等權利、共同的條件下，而且也應該建立泛歐洲的支付平台。該組織進一步表示：「數位歐元的使用者，無論是人類或是機器，必須要可被清晰辨別。這將有賴一種歐洲、甚至是全球性的身分識別標準。由於各方皆推出數位貨幣，因此必須利用一種猶如當前防範洗錢與恐怖主義法律架構般嚴謹的標準，來辨別客戶的身分。」

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