〈群創回台投資〉力抗產業逆風 台面板雙虎積極投資台灣 尋突圍機會

因應美中貿易戰、產業競爭，面板大廠群創 (3481-TW) 今通過台商回台投資案，將投資超過 701 億元，擴大台灣 AI 自動化產線，金額是台面板廠之冠，而不只群創加碼投資，面板大廠友達 (2409-TW)、彩晶 (6116-TW) 也先後申請台商回台投資金額達 407 億元、79.1 億元，各家積極回台，要在逆風不斷的面板業中，尋找突圍機會。

友達 7 月申請台商回台，規劃砸 407 億元擴建桃園、台中現有廠房，導入高階智慧化產線，生產電競顯示器、大尺寸面板等高附加價值產品，也在台灣首度建立高階車用面板產線，將提供台灣製造的面板模組，預計招募超過 600 位人才。

友達未來也預計將以智慧製造、技術創新和場域應用等三大方向，提高台灣生產比重，並擴大技術研發、人才培育與專利布局。

彩晶同樣為避開貿易戰衝擊，今年 6 月申請台商回台投資 79.1 億元，將在台南建置模組生產線。

面板業今年受價格衝擊、產業競爭、市況不佳等因素影響，難逃虧損命運，但各廠積極調整營運體質，發展新事業力抗產業逆風，也積極控制成本、移轉產線降低風險等，市場也預期， 2021 年整體面板市況將可復甦，廠商新事業效益也可望在 3-5 年浮現。

截至目前，台商回台投資方案至今已累計吸引 153 家響應，總投資金額達 6971 億元，預估可創造 5.6 萬個本國就業機會，經濟部沈榮津日前也表示，因應全球貿易局勢變化，經濟部今年以來提出 3 大方案協助台商回台投資，後面待審案件仍有近超過千億元的投資金額，預期年底前有機會突破 8000 億元大關。