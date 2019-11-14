〈造紙法說〉華紙Q3每股虧0.1元 紙漿走勢不明朗 紙吸管將走國際路線

華紙 (1905-TW) 今 (14) 日召開法說會，受漿紙價格下跌影響，營業規模縮減，使得毛利率及營益率同步下滑，第三季歸屬母公司稅後虧損 1.11 億元，單季每股虧損 0.1 元；展望第四季，華紙副總經理陳瑞和表示，紙漿走勢仍不明朗，營運仍謹慎看待，將持續發展食安用紙、紙吸管，並走國際路線。

華紙第三季合併營收 49.2 億元，受到漿紙價格下跌影響，營收年減 18.8%，毛利率、營益率分別為 4 % 及 - 4.4%，不如去年同期，業外部份因認列股利收入，第三季業外收入約 4515 萬元，稅後虧損 1.71 億元，歸屬母公司稅後虧損 1.11 億元，每股虧損 0.1 元。

華紙累計今年前三季營收 156.6 億元，較去年同期減少 13.4%，毛利率與營益率分別為 7.0% 與 - 0.7%，也低於去年同期，前三季歸屬母公司稅後虧損 0.3 億元，每股虧損 0.03 元。

展望第四季，陳瑞和表示，美中貿易近期出現和緩，並進入造紙業的傳統旺季，惟國際貿易紛爭仍充滿不確定性，且漿價雖呈持平或有小幅反彈跡象，但紙漿走勢仍不明朗，對於營運仍持謹慎的態度。

陳瑞和進一步表示，為因應全球限塑趨勢，公司將持續發展替代用於食品容器封裝的特殊紙，以因應市場需求；其中，紙吸管部分，因為現在已近冬天，為飲料業淡季，因此出貨量不大，目前已進一步投入鋁箔包紙吸管，下個月將跟國際品牌廠商簽約，走國際路線。

另外，陳瑞和也透露，飲料封膜的研發目前已經進展到八、九成，並進入測試階段，會在測試無虞後才會上市，估最快今年底前。