和勤精機Q3轉盈 本季車用零組件需求復甦 營收獲利重返成長

沖壓件廠和勤精機 (1586-TW) 今年以來業績築底，第 3 季持續獲利，前 3 季稅後純益 88 萬元，每股純益為 0.01 元，和勤預估，第 4 季業績受惠車市需求回溫，營收、獲利有機會重回成長軌道。

和勤今年第 3 季營收 5 億元，毛利率為 13.57%，季減 2.23 個百分點，年減 7.39 個百分點，稅後純益 144 萬元，季減 95.69%，年減 96.68%，每股純益為 0.02 元。

和勤前 3 季營收 14.68 億元，毛利率 12.76%，年減 6.03 個百分點百分點，稅後純益為 88 萬元，每股純益 0.01 元。

由於中國 7 月起新車實施「國六」排放標準，致使新車款上市遞延，和勤主管指出，第 3 季營收表現不及第 2 季，但單月營收觸底回升，公司也趁市場觀望氣氛較濃時，進行產線整頓，前 3 季營運順利轉盈。

和勤表示，第 4 季在客戶訂單增量及新產品陸續量產下，將是今年最旺的一季，營收、獲利有機會回復年成長軌道。

和勤今年第 3 季兩大業務，包含汽車零件與硬碟機構件 (VCM Plate) 的營收，分別為 3.6 億元與 1.25 億元，季增 5.3% 與季減 27.67%。其中硬碟 (HDD) 市場正受 SSD(固態硬碟) 價格競爭的衝擊，和勤指出，硬碟機構件維持穩定出貨，將靜待未來雲端資料中心硬碟新機種需求成長。

汽車零件部分，儘管中國車市銷量仍在低檔，和勤汽車零件營收仍較上季穩定成長 5.3%。

和勤表示，中國車市則逐漸走出谷底，汽車零件也進入明顯成長期，拉升整體營收向上，和勤多家汽車客戶自第 3 季起均按計畫擴充訂單，目前訂單已排至年底，且陸續有新產品開發案進入量產，汽車零件業務已擺脫車市不振的影響，隨著各大車廠新車銷售排程，汽車零件出貨成長趨勢明確。

另外，特斯拉上海廠已獲准量產，且將赴歐洲設立第二處海外生產基地，法人指出，和勤在國際電動車大廠繼電器基座持續增量，且和勤為繼電器基座的全球獨家供應商，將受惠於電動車出貨成長。

和勤精機 10 月營收達 1.91 億元，較上月成長 5.46%，年減 3.68%，為連 4 個月呈現月成長，和勤主管表示，汽車零件訂單逐月增量，拉升營收表現，單月營收可望持續拉高至年底，預計第 4 季營收將是今年最高的一季。