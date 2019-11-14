〈勤誠法說〉明年5G、AI商機發酵 明年營收、獲利目標雙位數成長

伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 今 (14) 日舉辦線上法說，總經理陳亞男表示，今年受美中貿易戰影響，整體需求較往年下滑，對第 4 季傳統旺季保守看待，預期營收將持平第 3 季，全年則持平去年或小幅成長，但明年 5G、AI 商機將發酵，營收、獲利目標仍是年增雙位數。

陳亞男表示，今年由美國客戶帶動需求，推升營運成長，中國客戶需求則不如往年，目前訂單能見度約 1.5-2 個月，稼動率在 70-80% 之間。

展望明年，陳亞男指出，在大環境變動下，勤誠今年積極調整產品組合、管控營業成本，第 3 季仍繳出不錯成績單，未來將努力維持毛利率在 26-30%，明年也看好在 5G、AI、邊緣運算帶動下，需求逐步成長，全年仍已營收、獲利年增雙位數為目標。

勤誠前 3 季產品營收比重，伺服器占比 95%、個人電腦則占 5%，依地區別來看，美國占 45%、中國占 32%、歐洲則占 8%。

勤誠第 3 季合併營收 17.04 億元，季增 13.37%，年減 0.7%，毛利率 31.04%，季增 0.05 個百分點，年增 4.87 個百分點，營益率 17.26%，季增 2.19 個百分點，年增 3.63 個百分點，稅後純益 2.36 億元，季增 21.02%，年增 28.96%，每股純益 1.97 元。

勤誠前 3 季合併營收 47.67 億元，年增 4.08%，毛利率 30.52%，年增 6.29 個百分點，營益率 16.38%，年增 5.75 個百分點，稅後純益 6.17 億元，年增 66.76%，每股純益 5.16 元。