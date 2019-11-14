洋華前3季EPS 0.72元 閒置廠房出租12月起租金收益入袋

觸控面板廠洋華 (3622-TW) 今 (14) 日公布第 3 季財報，稅後純益 1.19 億元，季增 4344.3%，年增 0.1%，每股純益 0.8 元，前 3 季稅後純益 1.08 億元，年減 17.8 %，每股純益 0.72 元，展望第 4 季，洋華預期機電事業將在廠商遞延出貨下，較往年略微成長，越南閒置廠房也順利出租，12 月起將貢獻業外租金收入。

洋華第 3 季營收 2.6 億元，季增 33.1%，年增 1.64%，毛利率 14.18%，季減 0.73 個百分點，年減 4.85 個百分點，營益率 -6.36%，稅後純益 1.19 億元，季增 4344.3%，年增 0.1%，每股純益 0.8 元。

洋華累計前 3 季營收 5.94 億元，年減 6.6%，毛利率 11.76%，年減 5.68 個百分點，營益率 14.56%，年減 4.44 個百分點，稅後純益 1.08 億元，年減 17.8 %，每股純益 0.76 元。

展望第 4 季，洋華表示，本業分機電及光電兩大事業群，機電事業群生產材料給電器電纜廠商，每年需求穩定，但今年客戶出貨稍有遞延，預期第 4 季訂單將較往年略微成長。

洋華的光電產品則進入傳統淡季，預期第 4 季營運持平第 3 季，但大環境不確定性高，加上近期匯率變動大，第 4 季整體營運仍保守看待。

洋華指出，將積極活化越南、台灣廠區閒置廠房，目前越南已有廠商順利簽約承租，預計 12 月起開始收租金，將挹注第 4 季業外租金收入。

另一方面，洋華公告，配合集團內部投資架構調整及降低營運成本，將決議清算 100% 持有的貝里斯子公司，其擁有越南子公司 91.34% 股權，未來將由薩摩亞子公司全數持有，僅為集團內部營運調整，不影響股東權益。