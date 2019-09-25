晶華捷絲旅西門館重新開幕定位2.0版 林森館也將改裝

連鎖飯店集團晶華 (2707-TW) 旗下設計型風格旅店「Just Sleep 捷絲旅」西門館斥資近億元重新改裝今 (25) 日登場，晶華董事長潘思亮表示，改裝後的捷絲旅是 2.0 版，目標成為西門町的玩樂縮影場域，也為城市和商圈行銷，而下一個將改裝的據點則是林森館。

潘思亮指出，台北西門商圈代表的是台灣潮文化，是全台平均住房率最高的地區，為了更差異化，全新完工的捷絲旅台北西門館在設計上加入許多「在地鄰里」元素，軟體服務面更強調商圈導覽和在地美食體驗等服務。

隨著來台自由行盛行，設計型旅店受到歡迎，捷絲旅表示，西門館前 8 月住房率達 95%、林森館 90%，台大館也有 80%，推升平均房價穩健成長。

捷絲旅台北西門館品牌創始的第一個據點，也是早在十年之前就投入經營西門町商圈的市場先趨，潘思亮認為，未來品牌要融入更多在地元素成為社區型精品飯店，接下來將改裝的是已投入市場近 10 年的林森館。

此次大改裝後捷絲旅西門館，房間數由 149 間減至 143 間，藉此提供更大的公共空間，每一層樓都有主題休憩設施的規劃。

展望未來，除了既有據點陸續投入改裝，台南十鼓館新據點預計於 2021 年開出。