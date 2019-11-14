應華改善產品結構奏效 前3季獲利大增75% 每股賺1.28元

應華 (5392-TW) 今 (14) 日公布前 3 季財報，在積極改善產品結構下，稅後純益 1.77 億元，年增 75.8%，每股純益 1.28 元。

應華第 3 季營收為 29.38 億元，毛利率為 16.3%，季增 2.21 個百分點，年增 1.06 個百分點，稅後純益為 4723 萬元，季增 1 倍，年增 59.73%，每股純益為 0.31 元。

應華 2019 年前 3 季營收 90.93 億元，毛利率 14.84%，年減 0.29 個百分點，稅後純益 1.77 億元，年增 75.8%，每股純益達 1.28 元。

應華 7 月完成捷邦國際換股合併案、8 月完成日本 Sol-plus 株式會社收購案，持續為公司製造工廠整合及轉型電動車零組件發展方向努力。

應華指出，集團接下來的任務，將把重點放在第一化成電子煞車系統的汽車主動安全配備產線擴充，預計 2019 年底完成， 以因應後續之訂單成長；

此外，應華東莞廠區的整合與轉型，也將藉第一化成日本電動車業務關係，進行其他金屬及塑膠之車用外觀件與機構件產線建立與整合，除合理規劃整體管理費用，也將透過新產線整合，為客戶提供更多產品組合。

至於日本 Sol-plus 株式會社電動車動力核心零組件，目前應華已小量出貨，並搭配日系車廠進行測試驗證，後續出貨將明顯放大。

應華在今年第 4 季，因美中貿易戰的影響，應華精密將增加東南亞生產基地布局，並趁此時間及機會消化及進行公司營運整合。