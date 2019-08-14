應華上半年純益年增逾8成 下半年整合+併購為重要出發點

沖壓件廠應華精密 (5392-TW) 今 (14) 日公布最新財報，今年上半年合併營收 62 億元，稅後純益 1.3 億元，年增率 82.47%，每股純益 1.04 元，應華精密主管指出，目前應華集團手中握有 50 億元現金部位，將以電動車零組件為投資主軸與購併重點。

應華日前宣布，收購日本 sol-plus 株式會社，並於 7 月 31 日完成捷邦國際換股合併案，因此「日本電動車」零組件集團發展主軸將持續推動，並搭配第一化成電子煞車系統等汽車主動安全配備產線擴充，應華主管指出，此為因應 2020 電動車爆發元年，及日本電動車零組件供應鏈進行規劃。

應華表示，在捷邦合併案及新日本公司併購完成後，應華除全力在日本電動車零組件領域持續投入資源及尋找其他併購標的，對內並開始進行整體費用節流，計劃將目前各公司包括東莞承光，第一化成東莞廠，捷邦東莞廠等在中國華南地區的五個工廠，全部整合至一個廠區，以合理規劃整體管理費用。

應華主管指出，今年下半年，整體市場大環境的不確定因素較多，應華趁此時間及機會消化及進行整體公司營運整合，以因應後續景氣復甦營運成長機會。同時也趁此機會尋找日本電動車相關零組件廠商購併機會，充分運用合併約當現金約 50 億元，整體財務體質健全的優勢，積極展開併購。