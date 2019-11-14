5G助攻 力旺明年營運可望優今年

IP 廠力旺 (3529-TW) 13 日舉辦法說會，總經理沈世傑表示，明年在 5G 推升下，OLED 驅動 IC、PMIC(電源管理 IC) 需求強勁，其中，力旺打入韓國 OLED 面板大廠供應鏈，銷售單價、市占同步看增，電源管理 IC 則受惠 5G 手機、在 IDM 廠享有更高市占率，雙引擎驅動下，明年將恢復成長。

沈世傑指出，今年由於驅動 IC 庫存調整影響，營運不如預期，但 10 月來自主要晶圓代工客戶的權利金月增 27%，帶動營收月增率達 728%，象徵動能正逐漸恢復，且預計明年 DRAM、網通的需求將持續增加。

沈世傑表示，NeoFuse、NeoPUF 可望隨著先進製程的比重增加，加上更全面的 IP 組合，授權金明年可望持續成長，其中，NeoFuse 已被應用在 CIS(CMOS 感測器)，提供高度圖像辨識功能，NeoPUF 則布局先進製程的系統單晶片、AIoT 相關晶片及嵌入式 Flash 平台，目前已積極與主要客戶洽談，預計明年 2 樣產品皆可見到營收貢獻。

新技術方面，力旺與主力晶圓代工客戶，共同開發 6 奈米及 5 奈米 Plus 的技術，預計可繼續保持領先。

回顧第 3 季，力旺因客戶訂單推遲至第 4 季出貨，NeoFuse 授權金營收季減 26.9%，年增 25.8%，占整體授權金的 46.4%，權利金營收則季減 2.2%，年增 31.4%，約占整體權利金的 20.1%。

NeoEE、NeoMTP 則因指紋辨識客戶處於新舊產品過渡期，故授權金營收季增 80%，年減 43.7%，至於新產品 NeoPUF，目前仍在發展中，因此尚未貢獻權利金營收。

細分第 3 季權利金的晶圓布局來看，8 吋晶圓營收季減 2.7%，年增 6.6%，比重達 66.9%，12 吋晶圓季增 49.5%，年減 34.2%，營收比重約 33.1%，12 吋季成長的主要動能來自 2 間晶圓代工每半年一次的權利金，較去年衰退則是因驅動 IC 客戶庫存進行調整。