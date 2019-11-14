全球關注! 川普彈劾調查公開聽證會關鍵要點

週三 (13 日) 美國眾議院展開首場針對美國總統川普「電話門」事件的彈劾調查公開聽證會，由眾院情報委員會主席謝安達 (Adam Schiff) 宣布啟動聽證會，指控川普濫用總統職權。若美國眾院與參議院皆通過彈劾案，川普有可能在任期內下台。

這場彈劾調查的公開聽證會，將深入調查川普是否濫權，市場聚焦在美國提供給烏克蘭的軍事援助，是否被川普不正當地拿來作為要脅烏克蘭總統調查政敵之條件。

美國眾議院展開首場針對美國總統川普「電話門」事件的彈劾調查公開聽證會 (圖片: AFP)

聽證會一同出席作證的成員包括了烏克蘭的兩位外交官員: 美國駐烏克蘭代理大使泰勒 (William Taylor)，與國務院負責烏克蘭事務的副助理國務卿肯特 (George Kent) 兩人，以及前駐烏大使尤凡諾維契 (Marie Yovanovitch)。

美國民主黨眾院議員週三 (13) 另外公布與會 8 名證人名單，他們將在國會公開聽證會上作證，作為美國總統川普彈劾的調查程序。

聽證會關鍵看點：

外交官泰勒透露，就他所知，川普比烏克蘭更盼望能調查政敵，美國前副總統拜登 (Joe Biden)，且川普扣下對烏克蘭的 3.91 億美元的軍事援助。

泰勒也指出，他的助理曾於 7 月 26 日聽到川普與美國駐歐洲聯盟大使桑德蘭 (Gordon Sondland) 通話，當川普問起烏克蘭調查狀況時，桑德蘭則回應「烏克蘭已準備好了」。

桑德蘭認為川普關心對拜登的調查多於烏克蘭本身，而主導調查副總統拜登的是川普的私人律師朱利安尼 (Rudy Giuliani)。

美國駐烏克蘭代理大使泰勒透露川普政府扣下對烏克蘭的 3.91 億美元的軍事援助 (圖片: AFP)

重量級共和黨眾議員努尼斯 (Devin Nunes) 稱證詞不可靠，指責證人在「政治化的官僚主義」中與川普合作。

據了解，眾院情報委員會將於 19 日聽取副總統彭斯 (Mike Pence) 顧問威廉斯 (Jennifer Williams)、陸軍中校文德曼 (Alexander Vindman) 及國家安全會議 (National Security Council) 成員等人的證詞。

而週三 (13 日) 川普正接見土耳其總統厄多安 (Recep Tayyip Erdogan)，對於記者提及的彈劾案公開聽證會，表示這是場「獵巫」行動，並稱聽證會是場笑話，稱自己太忙了沒時間看轉播。

這場美國 20 多年來首場彈劾公聽會，由電視轉播，會議長達 5 小時，這項彈劾調查將是川普在 2020 美國總統大選前的關鍵，結果關乎川普是否能夠如願連任。