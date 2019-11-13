貴金屬盤後—美股創新高 美元走強 黃金連4跌 觸及8月以來最低點

週二 (12 日) 交易，黃金期貨價格連續 4 日走低，且收盤觸及 8 月以來最低點，係因美元走強且美股基準刷新高紀錄，持續削弱黃金的避險需求。

Zaner Metals 分析師在每日報告中提到，黃金圖表「仍是負面，且整體宏觀經濟環境的焦慮感不足以扭轉此偏見。」

「但，市場顯然在約莫 1450 美元左右找到一些支撐點，且中國 10 月的汽車銷售足夠疲軟，增加了一些經濟上的不確定性。」

12 月交割的黃金期貨價格下跌 3.4 美元或 0.2%，收每盎司 1453.70 美元，觸及 8 月 1 日以來最低。

12 月交割的白銀期貨價格下跌 11 美分或 0.7%，收每盎司 16.692 美元，同樣已連續 4 日收低。

美國總統川普週二發表演說，稱中美貿易協議「很快就會發生」，且第一階段的協議已經「結束」，他也警告，倘若沒有達成協議，美國將會「大幅提高關稅。」但川普沒有針對簽署協議的確切時間點提供任何暗示。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，「川普沒有提供任何有意義的新消息，這就是所有資產類別都按兵不動的原因。」

與此同時，美股仍然活耀，道指創今年第九個史上高點，ICE 美元指數上升 0.1%。美股上漲且美元走強，這會削弱大眾對黃金一類的避險資產之需求。

1 月交割的白金期貨價格下跌 1.2%，收每盎司 869.90 美元，觸及最活躍契約 8 月下旬以來最低收盤價。

RBC 資產管理公司總監 George Gero 表示，「白金價格下跌一些，係因中國電動車和油電混合車的銷售下降。」與此同時，鈀金價格小幅上漲，因為「近期鈀金以經歷過大拋售，現在出現了一些空頭回補。」