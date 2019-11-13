和碩處分立訊精密持股 挹注處分利益6.08億元

和碩 (4938-TW) 今 (13) 日公告，為實現投資收益，已於 10 月 25 日至 11 月 13 日，以每單位價格 135.8 至 152 元，出售蘋果 AirPods 組裝廠立訊精密持股 679.6 萬股，處分利益為 6.08 億元，將挹注第 4 季業外表現。

根據公告，截至目前為止，和碩仍持有立訊精密 3533 萬股，持股比例為 0.66%。

立訊精密為蘋果 AirPods 組裝廠之一，受惠蘋果新品需求強勁，今年業績表現可期，和碩同樣受惠於蘋果 iPhone 11 熱銷，第 3 季毛利率、營益率、純益皆創近 15 季新高，預期手機、平板等非資訊產品動能帶動，第 4 季營收將優於第 3 季

和碩董事長童子賢日前也表示，產業今年全年表現不會比去年差，雖然今年以來受美中貿易摩擦、地緣政治等因素影響，廠商忙於調整產能，但預期今年可望平穩度過。

展望第 4 季，童子賢表示，第 4 季前半段仍在旺季需求尾巴，但 11、12 月需求將緩步下滑，不過今年和碩與客戶溝通，在控管人員、調整生產成本、稼動率上，今年整體調整比去年好很多，未來也將朝此方向努力，至於明年，則要再觀望全球政經局勢變化。

和碩第 3 季稅後純益 62.97 億元，季增 81.74%、年增 122.49%，每股純益 2.41 元，稅後純益、每股純益皆創下近 15 季新高。今年前 3 季稅後純益 110.93 億元，年增 0.27%，每股純益 4.25 元。