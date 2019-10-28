玉晶光現增價每股355元發行 明為融券最後回補日

光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 擬發行 1 萬張現增案，公司今 (28) 日公布現增股將以每股 355 元發行，擬募資 35.5 億元，明 (29) 日將是融券最後回補日，根據統氣，至上一交易日止，玉晶光仍有 1410 張券單待回補。

玉晶光現金增資案預計 11 月 4 日除權，股東繳款日期在 11 月 14 日至 20 日，連同特定人繳款，現增案將在 11 月 25 日繳款完畢。

玉晶光現金增資案訂出每股發行價 355 元，擬募集 35.5 億元，現增案由永豐金證主辦，完成募集後，將成台光學元件產業歷來最大市場籌資案，打破玉晶光 2011 年 3 月現金增資案籌資 23.5 億元的紀錄。

今年以來，光學元件廠籌資案第一起由新鉅科 (3630-TW) 拔頭籌，9 月初完成 2.5 億元現增案，每股 82.8 元溢價發行，募集金額為 20.7 億元。

蘋果新 iPhone 手機零組件拉貨急切，大立光 (3008-TW) 第 3 季產能也滿載，玉晶光 9 月營收更以 19.29 億元改寫新高，月增 4.96%，年增 1.45 倍，前 9 月營收 82.57 億元，已超越去年全年的 79.14 億元，年增 42.69%。

玉晶光今天股價收在 450 元，距離今天訂出 355 元的現增溢價，仍有 26.76% 的價差。