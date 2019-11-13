〈鴻海法說〉搭三大趨勢應用 3-5年內毛利率目標上看10%

鴻海 (2317-TW) 今 (13) 日召開法說會，董事長劉揚偉指出，推動數位轉型升級已經 2 個月，效果很好，配合發展電動車、數位醫療、機器人等三大未來應用陸續發酵，3-5 年內毛利率將達 10%。

劉揚偉表示，數位優化工業 4.0 不同，工業 4.0 聚焦在工廠運營管理，目前鴻海數位優化分三階段，富士康 1.0 是目前現況優化、2.0 是數位轉型、3.0 則是轉型升級。

劉揚偉表示，富士康 1.0 的部分，聚焦分工、分享及興利、除弊，鴻海體系共有 300 多家子公司，把中央跟子公司的分工劃分更好，同時分享資訊及成果，將興建中央 IT 高速公路，讓廠區連接更有效率。

至於興利，透過加強採購流程、降低成本，除弊則是導入系統化，排除人性影響，降低錯誤就能提升獲利。

富士康 2.0 是現階段國際大廠在做的部分，但成功的廠商只有 3 成，這工作會持續下去，目前已推動了 8 個禮拜，效果很好，會持續推動下去。

其中，智能決策、顧客一站式體驗，都要透過數位轉型建立起來，不只是建設，還包含鴻海組織及文化的轉型。

至於富士康 3.0，劉揚偉強調，將聚焦電動車 (EV)、數位醫療、機器人等 3 大未來趨勢產業，同時強化發展人工智慧 (AI)、半導體、5G/6G 3 大核心技術發展。

劉揚偉強調，3 大產業到 2025 年市場規模將達 1.2 兆美元，年複合成長率都在 20-30% 以上，目前正在成長期，鴻海有很多機會，預計最快年底到明年第 1 季就會有成果出來，且配合數位轉型同步推進，3-5 年毛利率目標衝上 10%。