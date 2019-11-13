富邦人壽響應前瞻計畫 備妥56.25億元投資台灣基礎設施有限合夥

富邦金 (2881-TW) 今 (13) 日宣布，為響應政府前瞻計畫，旗下富邦人壽今日經董事會通過，將投資台灣基礎設施有限合夥，成為其有限合夥人，投資上限不超過新臺幣 56.25 億元。

富邦金發言人陳昭如表示，政府積極推動「前瞻基礎建設計畫」，包含建構安全便捷的軌道建設、因應氣候變遷的水環境建設、促進環境永續的綠能建設、營造智慧國土的數位建設、加強區域均衡的城鄉建設等五大建設，以打造未來 30 年國家發展需要的基礎建設。

陳昭如進一步表示，台灣基礎設施有限合夥是以台灣的電力及公用設施、環境基礎設施及其他基礎設施為主要投資範疇，投資領域呼應政府的「前瞻基礎建設計畫」，將有助於改善國內整體基礎設施。

由於壽險業投資須兼顧收益率，陳昭如表示，台灣基礎設施有限合夥因具有相關的政策配套措施，能為投資方帶來穩定的投資收益；且其投資團隊在亞洲基礎建設的投資經驗豐富，透過推動增長、營運與財務績效並降低風險等策略，為投資人創造較佳的投資收益，因此獲得董事會討論通過成為台灣基礎設施有限合夥的有限合夥人。

陳昭如指出，富邦人壽支持政府鼓勵長期資金投入至基礎設施領域，期能為國內基礎設施發展貢獻心力，及獲取長期穩定的投資收益，此次投資台灣基礎設施有限合夥的投資上限不超過新臺幣 56.25 億元，為一次承諾，分次繳款。