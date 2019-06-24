和泰車二大金雞歡慶20年 和潤拚年底前掛牌上市

和泰車 (2207-TW) 旗下租賃龍頭和潤企業和和運租車今 (24) 日歡慶 20 周年，和潤董事長田天明表示，持續朝全方位融資公司發展，除布局兩岸，將進一步擴大營業據點甚至其他海外區域，而在去年登錄興櫃後，預計 7 月送件申請上市，力拚年底前掛牌。

田天明指出，和潤除擴充產品線，也要擴大布局區域，多年前已布局中國市場，將進一步擴大營業據點甚至是到其他海外區域，同時強化經營體質和公司治理。

和運租車方面，田天明指出，今後掌握「共享經濟」和「智慧交通」的世界潮流，積極提供最佳行動服務。

和運租車去年底已成立「和雲行動服務公司」來擴大行動服務範圍，今年更推出年年換開新車的「訂閱式」租賃服務。

和潤、和運於 1999 年成立，創業之初是「一個公司，兩塊招牌」，車輛分期和租賃的整體營運是統一規劃，後勤支援單位也是共用，其中，和潤從 TOYOTA、LEXUS 本牌分期逐歩拓展至全品牌領域，包括新車、中古車和原車融資，並從汽車拓展至機車、機械設備和一般商品；而和運則從長租拓展至短租、附駕接送、中古車拍賣和行動服務。

作為集團金雞之一，和潤去年合併營收達 110.83 億元，年增 16.77%，稅後純益 17.62 億元，每股純益 (EPS)4.7 元，而和運租車則貢獻獲利 3.89 億元。