邁向無現金交易 星展開第一槍12月起全面移除ATM機台

國銀 ATM 密度高居全球第一，為爭搶市占率銀行 ATM 功能不斷推陳出新，但外銀卻反其道而行，星展銀行宣布，12 月 2 日起將全面撤除移除各分行 ATM，成為全台第一家沒有設置 ATM 的銀行。

星展銀行近期公告，自 12 月起將全面移除全台 40 家分行的 ATM 機台，因應 ATM 撤除銀行也將每月跨行提款免手續費交易筆數拉高至 15 筆；此外，未來自動補摺機服務時間調整為銀行營業日每天上午 9 點到下午 3 點半。

星展銀行坦言，全面移除 ATM 機台，與客戶使用 ATM 次數越來越低有關，由於台灣 ATM 密度高居全球之冠，提領現金相當方便，加上無現金交易風潮日益盛行，因此決定將全台 40 台 ATM 全面移除，未來客戶如有提領現金需求還是可以透過其他銀行 ATM 跨行提領。

為因應跨行提領交易手續費，星展銀行自 12 月起，包括活儲帳戶、新轉戶等存款戶每月跨行提領免手續費交易筆數與星禧數位帳戶一樣，每月皆可享有 15 次跨行提領免手續費優惠。

星展銀行表示，目前星展銀行 (中國) 早在 2017 年就全面移除 ATM 機台，台灣是第二個跟進的亞洲市場，至於新加坡市場目前仍保有 ATM 機台供客戶提領。

至於調整自動補摺服務，星展銀行表示，隨著網銀、行動銀行使用率日漸普及，現代人只要點開手機 APP 就能隨時掌握帳戶金流狀況，補摺頻率越來越低，因此將自動補摺服務時間調整與銀行營業時間一致，提供有需求的客戶補摺。

據了解，目前僅星展銀行有移除 ATM 機台計畫，其他銀行尚無跟進打算。

根據金管會統計，截至 8 月底止，全體國銀 ATM 機台數共 30080 台，其中市占率前三大銀行全由本國銀行包辦，分別為中國信託 (6023 台)、國泰世華 (4191 台)、台新銀行 (3647 台)。