貿易戰造成產業外移越南 來思達：當地家具出貨不順

美中貿易戰持續衝擊出口業者的表現，家具貿易商來思達 (8066-TW) 董事長馮周金鑾今 (10) 日表示，美國提高關稅，尚未影響到來思達毛利率，但去年貿易戰議題發酵後，戰場已擴大，今年真正受影響的是中國以外的地方，看到不少製造業都跑到越南搶蓋工廠搶工人，反而造成既有在越南生產木器家具出貨不順。

馮周金鑾說明，5 月起美國調高進口稅率到 25%，不過，來思達在中國生產的沙發出口到美國占營收比重僅 19%，貿易戰爆發後，與客戶談好各自負擔增加的 12.5% 成本，而由於上游供應商讓價約 9%，因此對美國沙發出口的毛利損失僅約 2.5% 左右，不過，出口沙發到美國以外的市場占營收比重有 23%，反而獲得約 6% 的讓價，一來一往，沙發銷售毛利還因此提升。

馮周金鑾指出，木器家具目前約有一半產能在越南，隨著中國製造廠商搶著到越南生產，但當地配套措施不足，包括物流、人力供應都還有很大的障礙，反而影響出貨。

馮周金鑾認為，中國過去是花費 20-30 年的時間，才建立完整供應鏈，越南或者是其他東南亞國家要接替中國的製造地位，並非很快可以完成。

另一方面，馮周金鑾指出，隨著人民幣貶值，也有利來思達今年財務，為獲利添部分助力。

來思達主要商品為沙發和木器，營收占比約 60%、40%，其中沙發由中國出口，木器則在馬來西亞、越南生產，馮周金鑾說，未來部分出貨將移到馬來西亞，由目前的 2-3% 漸進式的提高到 10%。

同時，來思達今年還會持續擴大如歐洲、非洲和中南美等市場，藉此持續分散營運風險。