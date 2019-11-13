喬山前3季EPS 1.94元超越去年全年 Q4營運加溫

健身器材廠喬山 (1736-TW) 打入全球連鎖健身房通路，第 3 季雙率雙升，稅後純益 3.41 億元，季增 54.3%，年增 78.7%，每股純益 1.12 元；前 3 季稅後純益 5.88 億元，較去年同期轉盈，每股純益 1.94 元，超越去年全年的 1.29 元，喬山看好第 4 季進入銷售旺季，接單動能持續暢旺，將是營運高峰。

喬山第 3 季營收 61.59 億元，季增 9.7%、年增 13.9%；毛利率 50.11%，季增 0.17 個百分點、年增 2.2 個百分點；營利率 7.19%，季增 4.52 個百分點、年增 5.2 個百分點；稅後純益 3.41 億元，季增 54.3%、年增 78.7%，每股純益 1.12 元。

喬山累計前 3 季營收 171.12 億元，年增 18.7%；毛利率 49.86%，年增 2.23 個百分點；營利率 3.65%，較去年同期轉盈；稅後純益 5.88 億元，較去年同期轉盈，每股純益 1.94 元，已超越去年全年獲利。

喬山表示，受惠營收放大、稼動率提升、產品組合優化及費用控制得宜，帶動毛利率、營利率成長。

展望後市，喬山看好，本季是健身器材產業旺季，接單可望持續暢旺，另除打入全球連鎖健身房通路外，也順利取得國際大型連鎖飯店供應商資格，預期本季將是今年營運高峰。