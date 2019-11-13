電能市場需求推升 統振Q3獲利創8年新高 今啟動買回庫藏股

台整車廠今年以來銷歐電動自行車出貨量大幅增加，帶動統振 (6170-TW) 出貨歐盟的電池組產品強勁成長，帶動獲利成長，統振第 3 季稅後純益 2968 萬元，創 32 季以來新高，累計前 3 季純益 5689 萬元，每股純益 0.63 元，較去年同期轉虧為盈。

統振第 3 季營收為 10.44 億元，創 21 季以來新高，在有利的出貨結構下，毛利率 16.96%，季增 1.82 個百分點，年增 2.64 個百分點，稅後純益 2968 萬元，創 8 年來新高，季增 75.37%，較去年同期轉虧為盈，勝過上半年盈餘的總合，單季每股純益為 0.33 元。

統振前 3 季營收 28.19 億元，毛利率 15.48%，年增 1.21 個百分點，稅後純益 5689 萬元，每股純益 0.63 元，較去年同期轉虧為盈。

統振總經理何明哲指出，目前集團電池封裝產能仍充足，銷歐電動自行車電池組以外，考量開發 5G 電信基地台、電動滑板車及儲能系統鋰電池組，將做為下一階段重要市場目標。

何明哲指出，5G 通訊需求上來，將促成大量電信基地台改裝局端設備，原先備用、救援使用的鉛酸電池組，進一步汰換為高效鋰電池組；此外，目前各國政府積極推動綠電政策，企業儲能體系建置，也將是需求重點。

統振在業績轉強下，今 (13) 日起 2 個月內將在 17 元以下的股價買回 3000 張庫藏股，將用於轉讓給員工。