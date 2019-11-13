桂盟Q3純益2.7億元歷史第三高 前3季EPS 6.01元

全球最大金屬鏈條廠桂盟 (5306-TW) 受惠歐美自行車鏈條補修市占率提升，加上中國市場需求回溫，第 3 季財報亮眼，稅後純益 2.7 億元，年增 36%，史上第 3 高；前 3 季稅後純益 7.57 億元，年增 6.67%，每股純益 6.01 元。

桂盟第 3 季受惠中國內需市場回溫、自行車鏈條補修市場和高階運動休閒、電動自行車專用鏈條出貨增加，加上非自行車鏈條事業市況轉佳，第 3 季營收 13.2 億元，年增 15.8%，毛利率 41.5%，季減 1.46 百分點，年減 0.97 個百分點，稅後純益 2.7 億元，季增 15.34%，年增 36%，每股純益 2.17 元。

桂盟前 3 季營收 38.86 億元，毛利率 42%，年減 0.47 個百分點，稅後純益 7.57 億元，年增 6.67%，每股純益為 6.01 元。

桂盟主管指出，桂盟一直在產品組合優化、精實管理，帶動前三季三率三升，未來獲利成長驅動引擎，一是電動自行車零部件布局，除專用鏈條以外，也增加專用齒盤，產品線更豐富；二是增進歐美補修市場的市占率。

鏈條補修市場的高毛利，一直是桂盟獲利成長主要動力，2019 年以來補修市場營收年增近 10%，隨著電動自行車及高階自行車的滲透率逐漸增加，補修市場將會在成長軌道上，帶動桂盟的獲利表現。