台首座商業規模離岸風場 海洋風電正式啟動年底商轉

海洋風電第二階段已完工，並於今 (12) 日舉行風場啟動典禮，預計年底進入商轉。海洋風電董事長柏森文表示，此風場離岸工程在台前所未見，超過 10 艘大型船舶用於運輸與建造，行進距離相當於環繞地球 7 圈，海洋風場啟用是台灣離岸風電的重要里程碑，未來每年將可提供 12.8 萬戶家庭潔淨能源。

海洋風電 (Formosa 1) 由沃旭能源持股 35%、JERA 持股 32.5%、麥格理綠投資集團 25%、上緯投控 (3708-TW) 持股 7.5%。第一階段 2 支風機共 8MW(百萬瓦)，已於 2017 年商轉；第二階段 20 支風機，發電容量共達 120MW，今年 1 月開始施工，5 月下旬進行海上安裝工程，並於 10 月 9 日全數完工，預計今年底商轉。

海洋風電董事長、沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文表示，海洋風電計畫離岸工程在台灣前所未見，每支風機重量約 900 噸，葉片長度 75 公尺，風機高度達 182 公尺，相當於 50 層樓的高度，且在安裝過程中，用於運輸與建造的大型船舶超過 10 艘，船隻行進距離相當於環繞地球 7 圈。

柏森文表示，海洋風場啟用是台灣離岸風電的重要里程碑，是首個商業規模的離岸風場，待海洋風電商轉後，每年將能為 12.8 萬戶家庭提供潔淨能源，並減少超過 24 萬 5600 噸碳排量，相當於 100 萬輛摩托車的碳排量。

上緯投控總經理詹明仁表示，上緯自 2010 年投入離岸風電開發，到今天將第一座離岸風場海洋風電交給台灣社會，除為政府離岸風電政策的重大里程碑，也證明台灣企業具備規模離岸風電的開發能力。