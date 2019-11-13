中鋼：今年應為鋼市谷底 明年展望審慎樂觀

中鋼 (2002-TW) 董事長翁朝棟指出，各國高爐廠已紛紛加大減產力道，鋼價築底階段確立，加上明年建築、汽車以及機械等三大用鋼產業，預計將逐步回穩復甦，也將帶動鋼材需求，今年應為鋼市需求谷底，明年展望審慎樂觀。

中鋼 12 日召開集團聯合法說，翁朝棟引言時指出，全球鋼廠如 US Steel、TATA、日鐵、POSCO、KOBE 等，第 3 季起幾乎全面瀕臨虧損，因此鋼廠勢必竭力停損，高爐廠已紛紛加大減產力道，鋼價築底階段確立。

以近期國際行情來看，美國鋼廠近期熱壓每噸已陸續調漲 40 美元，印度、俄羅斯的低端報價情況好轉，中國鋼價也震盪反彈走強，翁朝棟表示，受惠今年第 4 季旺季需求遞延，加上明年回補庫存需求，將帶動鋼價彈升。

從需求及產業應用面來看，翁朝棟則認為，建築業及機械業可望受惠東南亞、印度等新興及開發中國家，強力推動基礎建設及能源相關的投資，並更換老舊設備，都將支撐用鋼需求。

此外，台商回流設廠也將帶動廠房建材用鋼需求逐步釋出，綠能風電需求明年更可望大量釋出。

翁朝棟也看好，汽車業因各國政府陸續推出各項減稅等優惠刺激措施，預期明年包括中國、印度、俄羅斯及德國等汽車消費大國，需求將谷底反彈，而電動車快速成長，則將帶動電動車馬達用鋼、車用鋼材及鋁材需求。