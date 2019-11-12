擺脫估列負債準備陰霾 中美晶Q3轉盈 每股賺2.76元

太陽能廠中美晶 (5483-TW) 今 (12) 日召開董事會，並通過第 3 季財報，受惠子公司環球晶 (6488-TW) 獲利貢獻，順利走出上季估列負債準備陰霾，稅後純益 16.07 億元，較上季轉盈，年增 94.43%，每股純益 2.76 元，前 3 季稅後純益 11.64 億元，年減 53.96%，每股純益 2 元。

中美晶第 3 季合併營收 161.07 億元，季減 3.3%，年減 6.76%，毛利率 34.44%，季增 23.15 個百分點，年增 4.3 個百分點，營益率 25.3%，季增 21.56 個百分點，年增 2.87 個百分點；稅後純益 16.07 億元，較上季轉盈，年增 94.43%，每股純益 2.76 元。

中美晶前 3 季營收 502.68 億元，年減 2.3%，毛利率 27.7%，年減 0.87 個百分點，營益率 19.43%，年減 1.19 個百分點；稅後純益 11.64 億元，年減 53.96%，每股純益 2 元。

中美晶今年第 2 季針對最後一個尚未解決的太陽能多晶矽原料長約，提列虧損性合約估列負債準備案，預估負債準備總金額為新台幣 43.5 億元，認列在第 2 季銷貨成本中，衝擊當季毛利率表現，第 2 季營運因此轉虧，不過，第 3 季受惠子公司環球晶獲利貢獻，營運順利單季轉盈，重回獲利。

中美晶董事會今日也通過公司章程的股利配發條款修訂案，將盈餘分派或虧損撥補的時間，修改為每 6 個月執行一次，未來將改採每半年派發股息方式，有助股東資金活用與投資活動，協助股東創造更大投資價值。