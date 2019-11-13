

◆盤勢分析

1. 美國 10 月 NFIB 小企業信心指數 102.4，略優於預期的 102，而市場仍聚焦川普是否會表態中美貿易戰進展，演說內容並未透露市場引頸期待的美中貿易談判細節，美股四大指數表現平淡，漲幅介於 0.00% 至 0.28%。其中指標股特斯拉、美光漲逾 1%，台積電 ADR 收跌 0.86%。

2. 台股在經濟數據止穩，以及整體上市櫃 10 月營收亮眼加持下，揮別前一個交易日的大跌，電子股重啟漲勢，帶動指數最終上漲 93.09 點，漲幅 0.81%，收在 11,520.37 點，成交金額為 1,187.44 億元。三大法人合計買超 49.09 億元，外資買超 46.87 億元、投信賣超 1.04 億元、自營商買超 3.26 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價漲量縮，不利於盤勢表現，後勢仍需回檔量縮，漲時量增。

（2）均線：支撐為月線 (約 11,381 點) 附近，壓力為前高 11,668 點附近。

（3）技術指標：KD 向下，9 日 K 值（64）高於 50，短線偏多整理。

4. 櫃買指數漲幅 0.75%，收在 143.03 點，同步加權指數上揚。支撐為季線（141.3 點) 附近，壓力為 144.5 點附近，KD 指標向下，開口收斂，9 日 K 值（30）低於 50，短線整理。

5. 觀盤重點：指數月線可視為波段支撐，而個股仍受季報基本面的考驗，波動持續劇烈，整理階段操作建議仍不宜追高，逢拉回不破支撐再行布局。台股選股方向可留意 IC 設計、運動休閒、內需、5G、PCB、設備、伺服器、車用等。

6. 晶圓代工龍頭 2330 台積電 12 日召開季度例行董事會，會中決議通過第三季盈餘派發的 2.5 元現金股利，將於明年 4 月發放，同時核准 1,998 億 7,450 萬元資本預算案，主要用於擴充先進製程及先進封裝產能。

7. 網路交換器大廠 2345 智邦受惠於高階網路交換機產品接單暢旺、佳音頻傳，繼 8、9 月營收迭創歷史新高後，第三季獲利又跟進來到峰頂，每股大賺 3.12 元，不僅創下單季新高，且直逼上半年每股獲利總和 3.85 元，經換算，前三季 EPS 6.97 元。

8.2327 國巨 12 日宣布，將以每股 27.2 美元的現金收購美商基美（Kemet）所有發行在外流通之普通股，而以基美前一個交易日收盤價計算，約溢價 18.2％，收購規模高達 16.4 億美元（約新台幣 500 億元）。國巨董事長陳泰銘表示，將藉此敲開高階車電市場大門。

9.1736 喬山前三季財報表現搶眼！累計今年前三季合併營收 171.11 億元、年增 18.76％，稅後盈餘 5.88 億元、年增 4.89 倍，EPS1.94 元，優於去年同期每股虧損 0.5 元，已超過 2018 年度 EPS1.29 元。喬山透露，公司剛拿到歐洲大客戶，預計明年開始供貨，將可貢獻公司營收。

