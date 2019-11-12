〈國巨法說〉陳泰銘：併基美後營收可望翻倍成長 獲利估增加逾8成

國巨 (2327-TW) 今 (12) 日召開法說會，董事長陳泰銘表示，對收購基美(KEMET)「感到非常興奮」，因為補足了國巨車用、工規的最後一塊拼圖，且併入基美後，將使國巨營收翻倍成長，獲利更將提升 8-9 成，是國巨未來 5-10 年成長動能。

陳泰銘指出，車用、5G、工規等產品及應用，是國巨未來成長動能，去年併購的普思 (Pulse) 是拓展 5G 應用重要推力，現在併入基美，則可補足車用、工規的領域。

陳泰銘也透露，跟基美提親的公司不少，包括很多美國公司，但市場重複性太高，而國巨是亞洲公司，在歐洲也有很強的通路布局，因此與基美在市場與通路可互補。

陳泰銘指出，若擷取雙方過去 12 個月的營收與獲利擬製財報來看，併入基美後，國巨營收可望翻倍成長、對獲利貢獻也有 8-9 成，現金流、EBITDA 也都將同步增加 7-8 成。

法人關心併購後恐要認列商譽減損，對此，國巨財務長楊文祥表示，股權收購價 16.4 億元，溢價 9.6 億美金，但不是商譽，因為實際交易最要到明年下半年才會完成，所以現在無法判斷商譽金額多少；陳泰銘則認為，現在商譽不像過去，要花 10 年、15 年去分攤，因此沒有考慮商譽折損。

不過，國巨收購基美，還需要通過美國商務部審核，以及各地反托拉斯調查 2 個關卡，但陳泰銘認為，美國商務部審查是要避免中國背景，國巨先前已經先併購過普思，不會有太大的問題；反壟斷的部分，陳泰銘認為，國巨跟基美重疊性比較高的只有 MLCC，合計全球市占率 14-15%，應也不構成問題。