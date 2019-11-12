〈財報〉梁孟松總算繳出成績單 中芯Q3純益暴增333%

週二 (12 日) 中芯國際 (0981-HK) 於港股盤後公布 2019 年 Q3 財報，純益報 1.151 億美元，大幅高於市場預估的中位數 4830 萬美元，甚至高過市場預估的頂標 1.02 億美元，年增率高達 333.5%，中芯國際聯合首席執行長趙海軍、梁孟松表示，由於客戶庫存消化、公司產能利用率提高、先進光罩銷售增加，故刺激了中芯 Q3 財報數字大幅優於市場預期，並看好 Q4 營收將繼續維持成長動能。

中芯國際週二 (12 日) 上漲 0.31% 以每股 9.72 港幣作收，累計今年以來中芯國際共上漲了 47.7%，大幅超越同期恆生指數大盤的漲幅 7.70%。

藍：中芯國際今年來累計報酬 紫：恆生指數今年來累計報酬 圖片：investing.com

財報關鍵數據：

營收報 8.16 億美元，年減 4%。

毛利報 1.70 億美元，年減 2.7%。

純益報 1.15 億美元，年增 333.5%。

每股 EPS 報 0.02 美元。

圖片：中芯國際財報

公司財測與展望：

Q4 營收估增加 2-4% 之間，不含義大利阿韋扎諾 (Avezzano) 200mm 晶圓廠營收季增率將增加 4-6%。

Q4 毛利率估介於 23-25% 範圍內。

中芯國際聯合首席執行長趙海軍、梁孟松表示，經過兩年的積累，中芯國際不僅進一步縮短先進技術的差距，也同時全面拓展新的成熟工藝技術平台，有信心隨著 5G 終端應用發展的浪潮步入新的發展階段。

而客戶庫存消化，公司產能利用率提高，先進光罩銷售增加，帶動中芯國際在 Q3 經營業績優於此前財測，預計 Q4 公司營收將能夠保持成長態勢。

而隨著 FinFET 技術研發不斷向前推進，中芯國際表示，第一代 FinFET 已成功量產，Q4 將貢獻有意義的營收，直追台積電南京 12 吋晶圓廠的 16 奈米工藝。

中芯國際表示，第二代 FinFET 研發也在穩步推進，客戶導入進展順利。該公司相信，中芯國際將全面受惠於市場向 5G 標准遷移帶來的廣泛商機，走出調整，重啟成長。

梁孟松為中芯國際帶來了「孟松三箭」？

《麻省理工科技評論 (MIT Technology Review)》曾在 8 月份報導，中國中芯國際 (0981-HK) 在去年宣布 14 奈米 FinFET 製程研發成功後，今年將如期開始出貨貢獻營收，正式追上台積電 (2330-TW) 南京 12 吋晶圓廠的 16 奈米工藝，而《麻省理工科技評論》分析，中芯國際半導體製程大躍進功臣，即是聯合首席執行長梁孟松。

《麻省理工科技評論》分析的「孟松三箭」分別為：

第一箭是首顆採用 FinFET 製程製造的 14 奈米晶片，創下中國首顆 FinFET 製程自產晶片之里程碑，中芯國際 14 奈米 FinFET 工藝將同時瞄準全球客戶，不是只有國內的 IC 設計客戶，目前已經有超過 10 個流片客戶數量。

第二箭是 12 奈米工藝，主要是強化第一代 FinFET 技術，而也已經進入客戶的導入階段，預計年底將有幾個客戶進行流片。

第三支箭是第二代 FinFET 工藝，暫定 N+1 技術世代，目前也密集與客戶接觸討論此中商機，未來應用領域包括處理器、車用電子、人工智慧等。

別擔心，對台積電影響不大？

但對於中芯 14 奈米製程已獲得突破，甚至今年開始貢獻營收，業內人士認為，目前台積電 (2330-TW) 領先中芯國際不只 3 個世代的製程，中芯國際量產 14 奈米工藝晶片對台積電來說，其實影響不大。