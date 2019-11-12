〈上銀法說〉工具機景氣仍無好轉跡象 看好明年Q1後營運回溫

工具機大廠上銀 (2049-TW) 今 (12) 日召開法說，上銀表示，目前各應用產業表現不盡相同，工具機產業景氣仍無好轉跡象，預估最快明年第 2 季後才可望觸底回溫。而上銀目前營運處谷底，但看好明年第 1 季後將逐步好轉，明年除新品發酵，產業轉型升級趨勢帶動下，營運將比今年「好很多」。

上銀科技董事長卓文恒表示，目前各應用產業表現不盡相同，日本工具機同業需求也持續疲弱，但半導體設備需求仍熱絡，自動化產業也維持成長。

展望後市，上銀集團總裁卓永財指出，工具機產業景氣還是要到明年第 2 季後，才可望回溫，但上銀明年第 1 季起，在機電整合等新品專案陸續發酵下，營運將逐步好轉。

卓文恒也強調，上銀營運已處谷底，看好明年第 1 季過後可望向上成長，此舉也比原先上銀預期還早，原本上銀預估，營運最快明年第 2 季觸底回溫。

卓永財表示，明年新品將陸續發酵成熟，加上產業轉型升級成必然趨勢，上銀及集團子公司大銀 (4576-TW) 營運都將較今年「好很多」，不過，產業轉型升級的五軸機需求大量放量，還是得待 2021 年。

上銀近年來已由元件、系統件、次系統一路發展至機電整合原創服務，卓永財指出，2 年前因為產業缺貨，上銀順利打入日本車廠供應鏈，而該車廠一條新產線近來規劃採用上銀滾珠螺桿、線性滑軌與機器人，及大銀馬達訂單，由上銀集團主導，整合其他系統商共同建置產線，目前已驗證合格，明年將正式出貨，雖然僅是一條產線訂單，但有助上銀打入其他德系、日系車廠供應鏈。

雖然今年以來，工具機產業飽受美中貿易戰衝擊，不過，工業機器人產品受惠自動化需求強勁，營運相對不受影響，今年營收逐季增溫，第 3 季營收占比已拉升至 9%，且近來已有一家國內醫療器材廠採購 1000 台機器人，預計明年初陸續出貨，推升營運動能。

新廠建置方面，卓永財表示，日本神戶新廠預計明年農曆年後，約第 1 季末動工；義大利廠已發包，近期會開始動工，預計 2021 年完工。他並預計，明年資本支出將與今年相近，維持 50 億元左右。