〈上銀法說〉Q3每股賺1.26元 近10季低點 前3季EPS 5.9元

工具機大廠上銀 (2049-TW) 今 (12) 日召開法說，並公告第 3 季財報，由於營運持續受美中貿易戰影響，客戶下單保守，加上業外受歐元、人民幣貶值影響，第 3 季稅後純益 3.89 億元，季減 52%，年減 78%，每股純益 1.26 元，近 10 季低點。前 3 季稅後純益 18.27 億元，年減 59.6%，每股純益 5.9 元，為近 3 年同期新低。

上銀第 3 季合併營收 50.63 億元，季減 16.8 %，年減 39.38%，毛利率 33.6%，季減 2.5 個百分點，年減 7.1 個百分點，營益率 12.6%，季減 4.8 個百分點，年減 13.1 個百分點；稅後純益 3.89 億元，季減 52%，年減 78%，每股純益 1.26 元。

上銀前 3 季累計營收 161.97 億元，年減 28.6%，毛利率 35.54%，年減 5.2 個百分點，營益率 15.18％，年減 9.29 個百分點；稅後純益 18.27 億元，年減 59.6%，每股純益 5.9 元。

上銀表示，第 3 季雖然受惠日韓貿易戰轉單，但營運持續受到美中貿易戰影響，客戶下單保守，加上歐美國家長假，使第 3 季營收呈現衰退。

毛利率表現方面，上銀指出，由於市場供給仍大於需求，價格方面較彈性，加上產能利用率下滑，及歐元、人民幣貶值影響，拖累毛利率表現。其中，匯率因素約影響第 3 季毛利率 0.7 個百分點，匯兌損失約侵蝕第 3 季每股純益 0.67 元。