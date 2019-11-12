〈英業達法說〉明年三大產品線同步成長 伺服器出貨估增5-10%

代工廠英業達 (2356-TW) 今 (12) 日舉辦線上法說，展望未來，總經理巫永財表示，預期第 4 季整體營運將持平第 3 季，差異將在個位數範圍內，但展望明年，三大產品線，包含筆電、伺服器、智慧裝置都可望成長，其中伺服器出貨將成長 5-10%，優於產業平均。

展望明年，巫永財表示，英業達 3 大產品線都可望保持成長，筆電方面，雖然英特爾 CPU 仍有缺貨狀況，但今年下半年高單價產品比重增加，加上明年有新客戶，筆電出貨將持續成長。

伺服器方面，巫永財認為，根據研調機構預測，明年伺服器市場仍將年增 4-6%，預期英業達將優於產業平均，其中傳統伺服器將年增 5-10%，資料中心則可望雙位數成長。

巫永財進一步指出，目前英業達資料中心客戶占比接近 3 成，傳統伺服器則占 4 成左右，預期未來成長動能將由資料中心帶動，傳統伺服器方面，雖然整體出貨量下滑，但隨著附加價值提升單價也提高，預期資料中心、傳統伺服器營收都將成長。

另外，面對 5G 通訊商機，巫永財表示，相關產品都正與客戶進行驗收測試，預期明年將陸續出貨。

智慧裝置方面，英華達總經理何代水表示，今年整體表現將持平或較去年小幅增長，預估今年上下半年營收占比為 4:6，不過下半年出貨狀況都不錯，未來將持續配合客戶需求做調整。