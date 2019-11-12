〈國巨法說〉陳泰銘：Q4訂單需求優預期 庫存水位續降至70天以下

國巨 (2327-TW) 今 (12) 日召開法說會，董事長陳泰銘指出，目前被動元件市場出現一些強烈的訊號，整體需求優於預期，稼動率有拉升，但沒有需求來得快，第 4 季末庫存可望降至 70 天以下。

陳泰銘指出，原先股東會時預估，第 4 季被動元件成品庫存將降到 90-120 天的健康水位，但透過壓低稼動率去化庫存，第 3 季末庫存已降到 86 天，反映策略奏效外，也顯現市場需求優於預期。

陳泰銘表示，第 3 季末時認為第 4 季庫存水位將持續下滑，降至 70 天，但目前稼動率回升速度沒有需求來得快，因此預期第 4 季末，庫存天數將降至 70 天以下。

展望明年上半年，陳泰銘強調，明年過年比較早，且美中貿易戰依舊未定，下游代工廠也在觀望是否要遷移產線，加上缺工因素，整體稼動率回升情形還要再觀察。

至於 5G，陳泰銘表示，目前看到 5G 基地台需求加速中，雖然有些報告認為 5G 手機要到 2023 年、2025 年，但看起來會提前發酵，他認為，過往技術出來的時，大家都說會要很久才會看到效益，但 3G 轉 4G 只花 1 年 8 個月就轉移 75%，5G 是各品牌兵家必爭之地，預期速度只會快不會慢。

法人則看好，被動元件價格底部已逐步成形，需求回升下，國巨明年上半年營收可望重返成長軌道。