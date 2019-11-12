台股盤前—回測月線機率大 年底結算前恐有新一波調節賣壓

台股昨 (11) 日平低盤開出後，一路下修，最低一度跌至 11409.83 點，終場收 11427.28 點，下跌 152.26 點，成交值放大至 1493 億元。法人認為，短線回測月線機率大，接下來將進入年底結算，恐怕還會有新一波調節賣壓，得留意指數能否能否站穩萬一大關。

美國總統川普表示，美國只會簽署對美國來說是正確的協議，並表示磋商進展較他預期慢，讓投資人擔心美中難以達成協議，雖然道瓊續創新高，但那指、標普、費半則同步收跌。

市場消息方面，被動元件大廠國巨今 (12) 日宣布，擬以總價 18 億美元 (約新台幣 547 億元)，收購美系被動元件業者 KEMET(基美)100% 股權，每股交易金額 27.2 美元，較 KEMET 周一收盤價 23.02 美元，溢價約 18%，預計明年下半年完成交易，KEMET 將自美股下市。

15 家上市櫃金控 10 月獲利全數出爐，雖然 15 家金控單月獲利較前月微幅衰退，但累計前 10 月稅後純益突破 3000 億元大關、達 3186.46 億元，已超越去年全年稅後純益 2937 億元，提前 2 個月達陣，更創歷史新高，其中，富邦金前 10 月 EPS 率先突破 5 元，國泰金登上 10 月獲利王、前 10 月純益王。

聯發科傳出繼首顆中高階定位 5G 系統單晶片 (SoC) 獲多家品牌大廠導入後，明年第 2 季將量產的第 2 顆 5G 晶片，也獲華為開案採用，該晶片定位打入中階市場，且聯發科第 3 顆 5G 系統單晶片也已在籌備中，將瞄準主流、更平價的市場，盼達到全系列 5G 產品覆蓋。

法人認為，短期指數回測月線機率大，接下來即將進入年底結算，後續恐怕還會有新一波調節賣壓，觀察指數能否站穩萬一大關。