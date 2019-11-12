【群益投顧】指數跌深出現中級反彈，月線持續上揚至11380點，可望提高支撐力度

一、盤勢分析

波音公布美國聯邦航空總署 (FAA) 未來幾週內將解除波音 737MAX 禁飛令，明年一月恢復使用，股價大漲 4.68%，使得美股道瓊出現小漲，但其他三大指數則因傳出川普未同意取消關稅訊息而仍出現小跌。2019 年阿里巴巴雙 11 全球狂歡節以 2684 億人民幣再創新高紀錄，但因香港發生警民槍擊案升高動盪事態，港股盤中雖有反彈，但今日早盤陸股依然小跌，加權指數在大跌後出現反彈，台積電、南茂、京元電、欣興等半導體類股出現強勢上揚，PCB 股如華通、台光電、臻鼎等也同步轉強走高，亞洲各國股市漲跌互現，終場台股反彈收紅 93 點，漲幅 + 0.81%，收在 11520 點，成交量降為 1181 億元。

二、盤勢預估

昨日台股大跌但外資依然買超台股 38 億元，自 10/14 外資開始買超起算已連續買超 21 日，買超金額為 1663 億元，由於外資並未轉為賣超，應可暫時穩住國內投資人信心，盤中多半時間反彈幅度為昨日下跌 152 點的 1/3，接近尾盤時突破 11500 點整數關卡，走勢尚屬穩定不致引發拉高後短線解套賣壓，且目前僅 3 日線下彎，待整理後指數不再逼近月線 11380 點後，應有機會重新上攻 11600 點之上。

國巨 (2327) 今日向證交所申請停牌暫停交易，美商 Kemet 與國巨達成協議，國巨將以每股 27.2 美元，全資收購 Kemet 股權，此次公開收購價格溢價幅度約 26%，總交易金額為 16.4 億美元，Kemet 將自美國下市，交易將於 2020 年下半年完成，可望能提高國巨產品在車電市場能見度。

南茂 (8150) 第三季財報毛利率 21.3%，較上季的 17.1% 及去年同期的 19.5% 明顯增高，稅後淨利 5.85 億元年增 33.3%，累計前三季稅後淨利 20.5 億元，年增達 250%，EPS2.83 元。南茂的 NANDFlash 封測訂單持續增加，公司預估 4Q 業績可望更佳，南茂 10 月營收 18.98 億元，較上月增加 8.5%，較 107 年同月增加 4.7%。累計 1-10 月營收 166.6 億元，較 107 年同期增加 8.7%。

京元電 (2449) 第三季稅後淨利創 10.45 億元新高，累計前三季稅後淨利 20.3 億元，年增達 47.87%，主要受惠在歐美、大陸和台灣晶片廠客戶測試訂單增加、及併購的封測廠東琳營運持續改善，帶動獲利成長動能更勝營收。京元電 10 月營收 23.7 億元，月增 3%、年增 31.3%，改寫歷史次高。累計 1～10 月合併營收 207.6 億元，年增 22.5%，續創同期新高。

華通 (2313) 第三季 EPS1.24 元，為近年來單季新高，累計前三季 EPS2 元與去年全年 EPS 相近，十月營收以 62.25 億元，創下單月歷史新高。欣興(3037)10 月營收 78.3 億元，較上月增加 0.65%，較 107 年同月增加 3.6%，累計 108 年 1-10 月營收 677.9 億元，較 107 年同期增加 7.93%。二者股價同步大漲約半支停板。

三、強勢股

電子：

台光電 (2383)、華通 (2313)、臻鼎 - KY(4958)、京元電 (2449)、欣興 (3037)。

非電：

美時 (1795)、儒鴻 (1476)、美利達 (9914)、得力 (1464)、康友 - KY(6452)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據