高通遭分析師調降評等至「中立」 股價下滑1.8%

摩根史坦利於週一 (11 日) 將高通 (QCOM-US) 投資評等，由原先之「優於大盤」調降至「中立」，週一高通 (QCOM-US) 股價下跌 1.8%，收盤價為 92.32 美元。

全球手機晶片巨擎高通 (QCOM-US)，於上週 (6 日) 公佈第四季財報及明年第一季財測，兩者皆優於預期，第四季每股盈餘為 0.78 美元，優於華爾街分析師預期之 0.71 美元，營收則為 48 億美元，略優於預期之 47.6 億美元。

隨財報公佈後，高通股價連日飆漲，本月以來高通股價已上漲約 14%，而今年上半年，由於高通宣佈與蘋果 (AAPL-US) 達成專利授權協議和晶片組供應協議，更是刺激今年以來股價上漲了 60%，遠高於 S&P 500 同期上漲之 23%。

藍：高通股價今年來表現 紫：S&P500 今年來表現 圖片：investing.com

摩根史坦利分析師 James Faucette 於週一 (11 日) 調降高通投資評等，由原先之「優於大盤」調降至「中立」，目標價為 90 美元。

分析師表示，隨高通股價上漲，未來漲幅空間將逐漸縮小，而包括 5G 成長動能、與蘋果協議帶來之投資機會、以及高通技術授權 (QTL) 業務之豐厚獲利等利多因素，目前已充分反應在股價上，因此，近期內股價持續上漲之可能性相當有限。

另外，分析師亦表示，明年 5G 之成長速度可能將不如市場樂觀預期，因目前 5G 比起 4G 手機，仍有效能不穩定、手機成本昂貴、裝置尺寸大、以及耗電量大等挑戰尚待解決。

其他華爾街分析師對於高通 (QCOM-US) 股價看法分歧，約有 46% 分析師出具「買進」意見，54% 則出具「中立」意見，平均目標價則為 92.05 美元。