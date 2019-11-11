台股重挫 官股券商態度淡定小幅買超7.8億元

台股今 (11) 日重挫 152 點，幾乎快吐光上週漲幅，面對內資逢高獲利了結，官股券商 11 月以來買多於賣，今天雖仍持續進場買超，但態度淡定僅小幅買超約 7.8 億元，研判應是逢低加碼布局。

台股 10 月下旬以來在台積電帶動下，帶動加權指數衝上 29 年新高，但因技術性指標過熱，內資順勢獲利了結下車，讓台股連續三個交易日日 K 收黑，今天更開低走低，大跌逾 150 點。

觀察三大法人進出動態，外資仍持續買超 32.35 億元、自營商與投信則同步賣超，其中自營商賣超 10.92 億元、投信賣超 3.17 億元，而向來與外資對作的公股行庫，今天則逆向操作選擇進場買超，惟金額不多僅約 7.8 億元。

台股指數在 10 月下旬站上 29 年新高以來，官股券商為獲利了結大多與外資對作，順勢調節持股部位先求落袋為安，但隨著指數持續攻高，技術性指標過熱，為堤防外資下車走人，官股券商 11 月起，持續小幅度買超台股，單日買超金額平均約 5 億餘元，頗有穩定盤勢之意。

過去官股券商進場穩盤通常優先鎖定台積電、鴻海等大型權值股，透過權值股拉抬指數避免跌勢擴大，但今天官股買超前五大標的主要鎖定，元大高股息、彰銀、元大滬深 300 正 2、環球晶、國巨，鴻海與台積電則遭調節賣超。

法人表示，台股指數進入高檔修正壓力，官股券商除了穩盤任務外，也得考量財務操作績效，觀察近日官股買超動態，研判官股進場除了穩盤也有逢低買進用意。