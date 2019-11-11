盛弘轉投資效益顯 Q3毛利率衝高 EPS 1.62元

盛弘醫藥 (8403-TW) 今 (11) 日公布第 3 季財報，受惠醫療本業穩定成長及轉投資事業效益逐步顯現，累計前 3 季毛利率 21%，創新高，稅後純益 1.65 億元，年增逾 1 倍，每股純益 1.62 元。
盛弘第 3 季營收 7.83 億元，季增 0.4%、年減 9.79%；毛利率 21.07%，季減 1.5 個百分點、年增 2.8 個百分點；營利率 3.96%，季減 0.3 個百分點、年增 1.12 個百分點；稅後純益 7849 萬元，季增 18.8%、年增 109%；每股純益 0.77 元。
盛弘累計前 3 季營收 19.12 億元，年增 12.6%；毛利率 21%，年增 4 個百分點；營利率 3.32%，年增 0.37 個百分點；稅後純益 1.65 億元，年增 132%，每股純益 1.62 元。
盛弘表示，與優盛醫學 (4121-TW) 簽署戰略合作協定，旗下兩大連鎖藥局系統「躍獅」與「佑全健康人生」共 202 家的通路，將分階段業務配合，目標朝向臺灣連鎖藥局龍頭地位邁進。
此外，盛弘近期拓展大健康生態圈，布建電商智慧採購平台、社區型躍獅連鎖藥局、精準健診及長照網等 4 大醫療事業，樂觀看待成為未來營運動能。