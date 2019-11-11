智伸科Q3獲利年增4成 累計前3季EPS 5.64元

汽車零組件大廠智伸科 (4551-TW) 今 (11) 日公布第三季財報，稅後純益 1.57 億元，年增 41.9%，每股純益 1.91 元，累計前三季稅後純益 4.63 億元，年增 34%，每股純益 5.64 元，已賺逾半個股本；不過，法人指出，由於第三季表現未優於 2017 年同期，全年獲利能否創高，有待觀察。

受惠汽車、醫療及電子各事業部業績成長，智伸科第三季合併營收 13.27 億元，季增 8.98%、年增 23.32%，不過，毛利率 27.7%，較去年同期下滑 1.48 個百分點，營業利益率 17.83%，年減 1.34 個百分點。

智伸科說明，毛利率和營益率下滑，是因新產品汽油高壓泵浦關鍵零組件，以及本體學習曲線仍在改善階段，正持續進行產品組合優化、生產良率，未來將持續與主要客戶共同針對高附加價值與技術門檻等產品，進行研發設計。

智伸科今年前三季各事業體營收以汽車最高達 72.27%，而醫療和電子營收比重分別為 13.75%、12.21%。

展望第四季，智伸科指出，隨著汽車產業進入傳統旺季，有望帶動旗下汽車部業績成長，同時，高端醫材零組件微創手術器械、外科手術器械等以及電子產品也持續穩定貢獻營收。

由於歐盟針對汽車二氧化碳排放標準日益嚴苛，歐洲五大車廠積極推動汽車全面電子化和電動車普及，力推車用動力系統升級至 48V 輕油電系統，智伸科說，GDI 系統成為目前品牌車廠研發油電混合車車型和追求燃油效率提升而導入的主流配備，有助主要客戶對旗下汽油高壓泵浦、缸內直噴引擎等動力系統相關零組件產品需求提升。