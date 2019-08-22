不受陸客限縮影響 101：7成來客是本地客 百萬刷手級VIP逾千人

台北 101 是各國旅客來台必造訪景點之一，面對接下來陸客來台人數恐大舉縮減，台北 101 商場事業處營運長朱麗文指出，陸客占 101 總來客比重僅 10% 多，實際上 101 來客 70% 是本地客，百萬刷手級的 VIP 客戶更近 1300 名，9 月以後業績表現仍可期待。

朱麗文表示，101 購物中心來客一向是 7 成本地客、3 成觀光客，其中，3 成觀光客中，陸客僅占 1 成多，預料接下來陸客來台限縮，不會對 101 業績有明顯影響。

不過，今年以來內需買氣並不熱，不過，朱麗文指出，前 7 月營收均維持成長，又以精品、珠寶腕錶成長 10% 最多，顯示金字塔頂端客戶購買力不受外部因素衝擊，目前單筆刷卡超過 101 萬元成為 101 尊榮會員人數，就有近 1300 名，是購買大戶。

除鞏固頂端客，101 商場也積極導入年輕來客，甫完成全面改裝美食街，效益顯現，朱麗文說，改裝至今近 2 周，業績較過去成長 11%，在新品牌的帶動下，平均客單價更提升 13%。

據 101 統計，目前全館餐飲和伴手禮營收比重占總營收約 14%，未來將持穩此水準表現。

另外，年度最大檔期百貨周年慶時間接近，台北 101 已規劃今年珠寶腕錶年度盛會「World Masterpiece」，與往年不同，將更重視提供消費者互動體驗樂趣，是策展以來斥資行銷預算最多的一次。

此次盛會規劃六大展區，並導入瑞士製錶工坊進駐購物中心，同時搬來空巴 A320 全座艙模擬機教室，藉此展現飛行錶的精緻工藝，朱麗文說，只有 101 可將珠寶腕錶做到如此規模展演，在國內頂級珠寶腕錶銷售具領先地位。