〈中信金法說〉明年審慎布局股債 盼新台幣匯率維持30~31元穩壽險成本

中信金 (2891-TW) 今 (11) 日舉行法說會，由於該金控累計前 10 月合併稅前純益超過 500 億元，繳出創歷史新高的好成績，總經理吳一揆表示，展望明年，中信金會更審慎布局股債，匯率方面，期望新台幣維持在 30~31 兌 1 美元之間，就不會對壽險公司有過大的避險成本。

中信金今年前三季金控旗下各子公司獲利表現出色，其中，中國信託銀行前三季合併稅後純益為 252.12 億元，年增 10.5%；台灣人壽前三季合併稅後純益為 139.03 億元，更是年增 39%。

吳一揆表示，若統計到前 10 月，中信金累計稅前純益首度超過 500 億元，稅後純益亦已超過 400 億元、達 408.15 億元，稅前及稅後獲利均已超越 2014 年全年稅前純益 452 億元及稅後純益 394 億元的歷史高點，改寫歷史新高。

吳一揆表示，2014 年中信金因認列日本東京之星銀行廉價購買利益使獲利大幅提升，而今年金控獲利創造佳績，則是因銀行核心業務及資產規模穩健成長，及合併台灣人壽保險公司後雙核心獲利引擎策略奏效，因此再次創下中信金控獲利新高峰。

中國信託銀行前三季核心業務成長動能表現亮眼，與去年同期相比，存、放款動能強勁，淨利息收益率提升，穩健帶動淨利息收益成長。財富管理、信用卡、彩券、個人金融與法人金融等業務的手續費淨收益更較去年同期成長約 10%。

截至 9 月底，中國信託銀行合併逾期放款比率（含日本東京之星銀行）為 0.40%，合併呆帳覆蓋率（含日本東京之星銀行）為 318.0%，風險控管得宜。

資本強度部分，中信金控資本適足率為 118.1%，中信銀行合併資本適足率與第一類資本適足率分別為 13.5% 與 12.1%，台灣人壽資本適足率為 346%，集團資本適足性強健。

展望中信金明年的獲利續航力，吳一揆首先談到，去年此時的市況非常差，但今年第一季強勁反彈，出乎市場預期的好，目前比較擔心的就是資本市場，因為各主要市場都在高點，指數會上也是會下，這是歷史的定律，對於市場可能反轉的部分中信金已經準備好了，也就是在風險管理抓得更緊。

吳一揆進一步表示，IMF 下修了明年全球經濟的最新的估值，預期明年全球的經濟成長率約為 3.4%。各主要央行也持續更寬鬆的政策，中信金預估 Fed 明年會再降息一次，美國動能也不會像今年那麼好，美國明年 GDP 估值由 2.3% 下調至 2.0%，基於這些基本面考量，中信金會更審慎面對明年的股債布局。

吳一揆也強調，資本市場利率持續下跌，對保險公司的再投資是很大的挑戰，全球有三分之一的政府國債是負利率，這是前所未見，教科書也沒教應該怎麼做，日本和歐盟都有負利率的情況，這也意味著大家對於全球的資本市場仍非常的謹慎。

展望明年台灣的經濟，吳一揆認為，台灣若能在全球供應鏈改變之際，找到自已的價值，同時又有台商境外資金回台，2020 年台灣的經濟成長率可望上看 2.5%。

雖然因為資本市場已來到高檔，吳一揆表示，甚至有聲浪傳出股市只要一回檔，恐怕會有 10-20% 的跌幅，但預期台灣的匯率在目前狀況下應該可以持平，因為台灣的通膨非常溫和，期望新台幣維持在 30~31 兌 1 美元之間，就不會對壽險公司產生過大的避險成本。