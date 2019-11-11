儒鴻Q3純益季增逾1成 EPS 4.35元 前3季賺逾1股本

成衣大廠儒鴻 (1476-TW) 今 (11) 日公告第 3 季財報，稅後純益 11.92 億元，季增 11.4%、年增 15%，每股純益 4.35 元；前 3 季稅後純益 31.63 億元，年增 0.8%，每股純益 11.54 元，法人預估，第 4 季將進入儒鴻傳統旺季，營運可望進一步攀升，全年每股純益可望來到 17 元的歷史新高。

儒鴻第 3 季營收 72.02 億元，季增 3.8%、年增 10.4%；毛利率 29.67%、季增 0.32 個百分點、年增 0.5 個百分點；營益率 20.78%，季增 0.77 個百分點、年增 1.06 個百分點；稅後純益 11.92 億元，季增 11.4%、年增 15%，每股純益 4.35 元。

儒鴻前 3 季營收 203.86 億元，年增 1.8%、毛利率 28.95%，年增 0.61 個百分點、營益率 19.59%，年增 0.61 個百分點、稅後純益 31.63 億元，年增 0.8%，每股純益 11.54 元。

法人指出，儒鴻下半年受惠品牌客戶成長強勁，加上第 4 季進入出貨旺季，單季營收、獲利可望衝新高，全年每股純益上看 17 元，將同步創高。

展望明年，儒鴻董事長洪鎮海日前指出，明年將增加 3-5 個客戶，加上品牌客戶回補庫存、訂單成長，整體營運會比今年更好。