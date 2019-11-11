受十一長假影響 光寶科10月營收寫近6個月低點

光寶科 (2301-TW) 今 (11) 日公告 10 月合併營收 146.46 億元，受中國十一長假影響，工作天數減少，使營收月減 10.86%，年減 16.79%，近 6 個月低點；前 10 個月累計營收 1484.43 億元，年減 14.8％。

光寶科表示，10 月光電部門營收占比達 17%，資訊部門營收占比 7 成，儲存裝置部門則約 7%。其中， 不可見光 LED 元件及 LED 戶外照明產品，出貨量持續較上月成長。而資訊產品方面，雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統、AI 智慧居家設備電源產品等，出貨量均較去年同期成長。

展望第 4 季，光寶科看好，電源管理及光電產品應用於雲端運算、AI 智慧居家設備與遊戲機等市場，營收將持續成長，集團總執行長陳廣中表示，雖然將進入傳統淡季，遊戲機出貨下降，但毛利率與營益率可望維持前 3 季水準，獲利表現有機會持平去年同期。

光寶科第 3 季受惠智慧家庭、消費性電子遊戲機電源產品出貨拉升，獲利佳產品出貨比重高，帶動毛利率創 2010 年第 4 季以來新高，營益率為 11 季高點，單季稅後純益 31.09 億元，季增 3 成，年增 18%，每股純益 1.34 元，創近 3 年單季新高；前 3 季稅後純益 69.68 億元，年增 28%，每股純益 3 元。