〈世界經濟調查〉廠商擴大資本支出支撐 台經濟氣候指標連5季負值轉正

德國 ifo 經濟研究院今 (11) 日公布第 4 季全球經濟氣候指標，其中台灣整體經濟現況評價由壞轉持平，對未來 6 個月後預期，也由持平升為轉好，整體經濟氣候指標連 5 負後首度轉正，達 3.1 點，國發會經濟處處長吳明蕙表示，在全球供應鏈調整下，台灣產能提高，廠商民間投資的資本支出擴大，是支撐經濟成長主力。

吳明蕙表示，台灣經濟主要由民間資本支出帶動，指標續呈好，民間消費則續呈壞，但評價較上季改善，預期未來 6 個月後，整體經濟將由持平升為轉好，資本支出續呈轉好，惟民間消費持續轉壞，另一方面，專家也預期未來半年台灣進、出口皆轉壞，美元相對新臺幣轉呈貶值，但物價將走升，長、短期利率走跌，股價也呈現下跌。

吳明蕙表示，全球整體大環境經濟體不理想，但台灣在轉單效應、產能移轉下，海外加工比例下滑，國內產能相對提高，民間廠商的資本支出有所提升，對經濟有顯著支撐，而在全球供應鏈調整下，預期將促使廠商重新審視全球產線布局，惟短期內全球經濟持續受到地緣政治、貿易戰影響，不確定性因素仍多。

吳明蕙表示，多數受訪專家看好台灣未來 6 個月經濟表現，不過仍在美中貿易談判不確定等因素影響，政府仍須強化內需動能，包括落實擴大內需方案、推動公共建設、推動投資台灣等，以確保國內經濟穩健成長。

WES 臺灣地區調查結果 (對現況)。(圖：國發會提供)